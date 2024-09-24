Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:31, 24 сентября 2024Экономика

Средняя ставка по рыночной ипотеке в крупнейших банках достигла рекорда

«Дом.РФ»: ставка по рыночной ипотеке в российских банках превысила 21 % годовых

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке в крупнейших российских банках превысила 21% годовых впервые с начала 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Дом.РФ».

Отмечается, что вместе с тем банках ухудшают неценовые параметры ипотечных кредитов. Например, растет сумма первоначального взноса и снижаются дисконты.

На рынке новостроек средняя ставка достигла 21,28 процента годовых, на рынке вторичного жилья — 21,3 процента. Годом ранее ставки на первичном рынке были на уровне 14,21 процента годовых, на вторичном — 14,45 процента. Эксперты уточняют, что на фоне роста ключевой ставки ипотечный бизнес для отдельных игроков теряет свою привлекательность.

Ранее стало известно, что региональным айтишникам, работающим на московские компании, могут разрешить брать льготный жилищный кредит под шесть процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль начал наступательную операцию в Ливане. ЦАХАЛ наносит удары по военной инфраструктуре «Хезболлы»

      Страны G7 подтвердили готовность помогать Украине в укреплении системы ПВО

      Макрон случайно прорекламировал российский Telegram-канал с мемами о нем

      Алаудинов сообщил о побеге украинских военных с донецкого направления

      Средняя ставка по рыночной ипотеке в крупнейших банках достигла рекорда

      Украденного мальчика нашли живым через 70 лет

      Стало известно о процветающей в США лунной компании

      Эрдоган призвал завершить уголовное дело против Израиля в МУС

      Зеленский назвал решающими ближайшие несколько месяцев

      Стало известно о падении спроса на ипотеку в новостройках Москвы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше