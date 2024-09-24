Средняя ставка по рыночной ипотеке в крупнейших банках достигла рекорда

«Дом.РФ»: ставка по рыночной ипотеке в российских банках превысила 21 % годовых

Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке в крупнейших российских банках превысила 21% годовых впервые с начала 2020 года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на «Дом.РФ».

Отмечается, что вместе с тем банках ухудшают неценовые параметры ипотечных кредитов. Например, растет сумма первоначального взноса и снижаются дисконты.

На рынке новостроек средняя ставка достигла 21,28 процента годовых, на рынке вторичного жилья — 21,3 процента. Годом ранее ставки на первичном рынке были на уровне 14,21 процента годовых, на вторичном — 14,45 процента. Эксперты уточняют, что на фоне роста ключевой ставки ипотечный бизнес для отдельных игроков теряет свою привлекательность.

Ранее стало известно, что региональным айтишникам, работающим на московские компании, могут разрешить брать льготный жилищный кредит под шесть процентов.