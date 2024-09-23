Власти пересмотрят условия IT-ипотеки

Минфин: работающим на Москву айтишникам могут разрешить льготную ипотеку под 6 %

Региональным айтишникам, работающим на московские компании, могут разрешить брать льготный жилищный кредит под шесть процентов. О пересмотре условий госипотеки «Известиям» рассказал заместитель министра финансов Иван Чебесков.

По словам чиновника, Минфин рассматривает некоторую донастройку льготной программы, однако не одобрит любого ее расширения. Ведомство поддержит инициативу, если убедится в том, что корректировки помогут более эффективно достичь намеченных целей, добавил Чебесков.

С 1 августа под IT-ипотеку перестали попадать Москва и Санкт-Петербург, а ставка выросла с пяти до шести процентов годовых. Лимит кредита снизился до девяти миллионов рублей. Кроме того, сократилось число компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой. В Минцифры отмечают, что новые условия оформления госипотеки распространяются на сотрудников организаций, получающих налоговые льготы — для подтверждения этого от фирм требуется раскрыть налоговую тайну.

Ранее министр цифрового развития РФ Максут Шадаев назвал главную цель IT-ипотеки. По его мнению, данная программа жилищного кредитования призвана удержать специалистов на местах в регионах.