В Полтавской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

В Полтавской области в результате удара беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.
«В Миргородском районе [жители] могли слышать звуки взрывов. (...) Обломками [беспилотников] повреждена энергетическая инфраструктура в Полтавской области», — говорится в публикации.
Чиновник отметил, что в результате атаки света лишились более 20 населенных пунктов.
Ранее начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин назвал критической ситуацию на левобережье Купянска. По его словам, очень сложна ситуация в районе Заосколье — туда не могут добраться энергетики, газовики и работники коммунальных служб для возобновления коммуникаций.