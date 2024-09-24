Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:50, 24 сентября 2024Бывший СССР

В Полтавской области сообщили о повреждении энергетической инфраструктуры

Глава Полтавской ОВА Пронин сообщил о повреждении энергетической инфраструктуры

Фото: Anna Voitenko / Reuters

В Полтавской области в результате удара беспилотника был поврежден объект энергетической инфраструктуры. Об этом в Telegram сообщил глава местной областной военной администрации (ОВА) Филипп Пронин.

«В Миргородском районе [жители] могли слышать звуки взрывов. (...) Обломками [беспилотников] повреждена энергетическая инфраструктура в Полтавской области», — говорится в публикации.

Чиновник отметил, что в результате атаки света лишились более 20 населенных пунктов.

Ранее начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин назвал критической ситуацию на левобережье Купянска. По его словам, очень сложна ситуация в районе Заосколье — туда не могут добраться энергетики, газовики и работники коммунальных служб для возобновления коммуникаций.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Хезболла» заявила об ударе по аэропорту и авиабазе Израиля. Группировка назвала это защитой Ливана

      Три популярные авиакомпании отказались летать в Израиль

      Кристина Орбакайте начала избавляться от недвижимости в России

      Последний волк-людоед собрал новую стаю

      В России предложили создать рейтинг генералов

      Россиянам разрешат расплачиваться лицом в общепите

      ФСБ задержала мужчину за передачу СБУ данных о российских военных

      Стало известно о возможном переезде председателя ДНР Жоги на Урал

      Прокуратура раскрыла основную версию отравления семьи в Красноярском крае

      ВС России с помощью мин подорвали американский автомобиль с противоминной броней

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше