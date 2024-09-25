Дачников призвали срочно закончить с рядом дел до наступления заморозков

Эксперт Коврижных: до наступления заморозков необходимо убраться на участке

До наступления заморозков необходимо завершить ряд дел на участке, которые избавят от возможных проблем в будущем. Советы по подготовке территории к холодному времени года дачникам дала агроном и ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных, передают «БелНовости».

В первую очередь следует убрать опавшие листья, плоды и растительность. «Все это ошибочно называют источником питательных веществ для почвы. На самом деле это источник питания и укрытие для вредителей, а также болезнетворных бактерий», — отметила эксперт.

Далее стоит провести обработку от болезней и вредителей. Лучше всего использовать пятипроцентный раствор железного купороса. Также необходимо побелить стволы деревьев, чтобы защитить их от солнечных ожогов зимой. Кроме того, стволы нужно укрыть от грызунов.

Помимо этого, Коврижных рекомендует обратить внимание на огород — перекопать грядки и внести удобрения, либо посеять сидераты. После следует подготовить грядки к посадке подзимних культур.

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