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12:49, 25 сентября 2024Россия

Из России захотели выгнать священника известной петербургской церкви

В Санкт-Петербурге полиция задержала пастора Петрикирхе Шварцкопфа

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге полиция задержала 62-летнего Михаэля Шварцкопфа — пастора церкви святых Петра и Павла, более известной как Петрикирхе. Об этом сообщается в группе церкви в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе подчеркнули, что официальной информации о причинах и сроках задержания священника нет.

В свою очередь, «Фонтанка» выяснила, что Шварцкопфа хотят выгнать из России. По информации издания, правоохранительные органы сочли его нежелательным лицом и уже готовят документы для депортации. Предварительно, поводом для задержания пастора послужило то, что он не живет в служебной квартире. В ходе проверки полиция выявила факт фиктивной регистрации Шварцкопфа.

Кроме того, в общине изданию сообщили, что к священнику не пустили адвоката.

Согласно информации на сайте Петрикирхе, Шварцкопф родился и вырос в ГДР, где учился на математическом факультете и работал программистом. С 1991 года он изучал теологию в Берлине, Иерусалиме и Хайдельберге. Пастором церкви святых Петра и Павла в Петербурге священник стал в 2013 году. А с сентября 2014 года он также является представителем Архиепископа Евангелическо-Лютеранской церкви России.

Ранее российский суд постановил выдворить в Молдавию старшину 1-й роты добровольческого отряда «Скиф» Геннадия Федько, принимавшего участие в специально военной операции. Как рассказали «Ленте.ру» представители корпуса, солдата задержали 12 сентября на пропускном пункте между Луганской народной республикой и Ростовской областью за нарушение правил миграционного учета.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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