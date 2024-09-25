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01:34, 25 сентября 2024Интернет и СМИ

Китайский экономист исчез из публичного пространства после критики Си Цзиньпина

WSJ: китайский экономист Чжу Хэнпэн исчез после критики Си Цзиньпина

Фото: Globallookpress.com

Ведущий китайский экономист Чжу Хэнпэн исчез из публичного пространства после критики лидера КНР Си Цзиньпина, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале отмечается, что весной этого года эксперта уволили с должности директора аналитического центра CASS и задержали после критики экономической политики председателя республики в закрытом чате соцсети WeChat.

С апреля Чжу Хэнпэн перестал появляться на публике. Он не ответил на вопросы журналистов по электронной почте, а в его квартире не открыли дверь. Издание пишет, что юридический статус экономиста не определен.

Эксперт занимал должность в CASS, аналитическом центре, напрямую подчиняющемся Госсовету КНР, более двадцати лет. В пресс-службе Госсовета не дали комментариев о местонахождении бывшего сотрудника.

Летом 2023 года в Китае исчезла еще одна публичная личность. Бывший министр иностранных дел Цинь Ган перестал появляться на публике. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а 18 июля был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана. Его место занял руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, который пребывал на посту главы МИД с 2013 по 2022 год. Позднее стало известно, что он был поставлен на низшую должность издательства World Affairs Press при китайском внешнеполитическом ведомстве.

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      Марина Совина
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