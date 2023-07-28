Китаист высказался о судьбе таинственно смещенного главы МИД КНР

Китаист Ковачич: судьба смещенного главы МИД КНР может быть еще не решена

Вокруг судьбы пропавшего экс-главы МИД Китая Цинь Гана витает множество спекуляций, однако на данный момент в публичном поле нет никаких подтверждений той или иной версии, рассказал китаист Леонид Ковачич. Специалист проанализировал для «Ленты.ру» обстоятельства исчезновения министра и выдвинул предположения о произошедшем.

«Мы не знаем, что могло произойти с Цинь Ганом, потому что информация, которая поступает, очень скудная. Спекуляций, конечно, очень много: например, кто-то говорит, что вокруг него начато расследование из-за его внебрачной связи с диктором китайского телеканала, были и слухи, что он заболел и чуть ли не скончался. Ни одна из этих спекуляций на данный момент не подтвердилась», — отметил специалист.

Он также объяснил, почему китайские власти так быстро нашли замену исчезнувшему политику.

«На данный момент известно только то, что с Цинь Ганом так или иначе что-то произошло, а Китай, чтобы не будоражить мировую общественность, скрыл это. Вакантная должность главы МИД — ситуация неприятная для любого государства, тем более что Китай никак не объясняет, куда пропал министр. Соответственно, это решение показывает, что Китай хотел спешно заместить кого-то», — отметил Ковачич.

У меня создается ощущение, что судьба пропавшего Цинь Гана на данный момент не решена. Если бы она была решена, мы бы наблюдали какую-то последовательность в действиях китайских властей. Пока все выглядит очень хаотично Леонид Ковачич китаист

Он также обратил внимание и на другую деталь исчезновения экс-главы китайского внешнеполитического ведомства.

«Интересно то, что Цинь Ган, как официально было объявлено, снят с должности министра иностранных дел, но он не снят с должности члена Госсовета КНР. Здесь возможно два варианта: либо против него в данный момент ведется расследование и снят с этой должности члена Госсовета он будет по итогам этого расследования, либо дело в том, что ему уготована какая-то другая, более таинственная роль. Подчеркну, что это все, опять же, на уровне спекуляций», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

На сайте китайского МИД вначале были спешно вычищены все упоминания о Цинь Гане, но сейчас мы видим, что такие упоминания все же появляются. Это говорит о том, что в МИД Китая просто не было каких-то четких инструкций о том, как поступать. Соответственно, ситуация с Цинь Ганом развивалась стремительно и внезапно, в том числе для самого МИД Китая Леонид Ковачич китаист

Он также отметил, что в китайском политическом пространстве уже были похожие прецеденты, однако случай с Цинь Ганом, по его словам, можно считать уникальным.

«В Китае такое бывало достаточно регулярно, когда в отношении чиновника начинается расследование, то он пропадает и максимум государственные СМИ публикуют какую-нибудь сухую молнию о том, что в отношении чиновника начато расследование. Ситуация же с Цинь Ганом любопытна не только тем, что он пропал, но тем, что были спешно сделаны перестановки в министерстве, а также чехарда с удалением и восстановлением материалов с упоминанием Цинь Гана», — заключил Ковачич.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ответ на вопросы СМИ отказалась как-либо комментировать ситуацию с бывшим главой ведомства Цинь Ганом, а также попросила журналистов не задавать «одних и тех же вопросов» на эту тему, «чтобы сэкономить время».

Экс-глава ведомства Цинь Ган не появлялся на публике почти месяц. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а в минувший вторник 18 июля был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана. Его место занял руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам, член Политбюро ЦК Компартии КНР Ван И, который пребывал на посту главы МИД с 2013 по 2022 год.