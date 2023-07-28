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12:47, 28 июля 2023Мир

МИД Китая призвал забыть про таинственно смещенного министра

В МИД Китая попросили не задавать вопросов об экс-главе ведомства Цинь Гане

Фото: Thomas Peter / Pool / Reuters

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин в ответ на вопросы СМИ отказалась как-либо комментировать ситуацию с бывшим главой ведомства Цинь Ганом, а также попросила журналистов не задавать «одних и тех же вопросов» на эту тему, «чтобы сэкономить время». Ее слова приводит ТАСС.

Представитель ведомства также отметила, что «в последние несколько дней все задавали много вопросов о снятии и назначении министра иностранных дел», и, как считает Мао Нин, она на них ответила. «Я благодарна за ваш интерес к китайской дипломатии», — добавила она.

Экс-глава ведомства не появлялся на публике почти месяц. Дипломат возглавил МИД Китая в конце декабря 2022 года, а в минувший вторник 18 июля таинственным образом был смещен с должности. В тот же день внешнеполитическое ведомство КНР удалило со своего сайта и страницы в социальной сети WeChat все сообщения, в которых фигурировало имя Цинь Гана.

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    Виктория Кондратьева
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