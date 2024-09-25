Личные данные трети американцев утекли в открытый доступ

Cybernews: личные данные 100 миллионов американцев попали в открытый доступ

Личные данные по меньшей мере 100 миллионов американцев утекли в открытый доступ из-за халатности компании по проверке анкетных данных MC2 Data. Об этом написал портал Cybernews со ссылкой на собственное исследование.

Издание провело исследование, согласно которому выяснилось, что организация оставила в интернете 2,2 терабайта личных данных без пароля. «То, что, скорее всего, было человеческой ошибкой, раскрыло 106,3 миллиона записей, содержащих частные сведения о гражданах США», — отмечается в публикации.

Кроме того, в открытом доступе оказались сведения о более 2,3 миллиона физлиц и организаций, которые пользуются услугами проверки анкетных данных. Известно, что в сеть попали имена, даты рождения, адреса проживания, IP, адреса электронной почты, истории трудоустройства, номера телефонов, а также юридические документы.

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