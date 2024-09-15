Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с приложениями

Депутат Немкин: мошенники начали подделывать приложения для здоровья

Мошенники начали подделывать приложения для здоровья, которые выманивают у пользователей данные банковской карты под видом оплаты дополнительных функций. О новой схеме обмана россиян предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин в беседе с РИА Новости.

«Мошенничество с поддельными приложениями для здоровья стало еще одной распространенной угрозой. Злоумышленники создают фальшивые мобильные приложения, которые якобы помогают следить за здоровьем, отслеживать физическую активность или вести дневник питания», — рассказал Немкин.

Он отметил, что помимо данных карты, злоумышленники могут получить доступ к истории медицинских обращений пользователя.

Ранее сообщалось, что в последние три месяца телефонные мошенники особенно часто использовали три схемы, предполагающие получение удаленного доступа к телефону. Для них применяли программы, замаскированные под приложения государственных сервисов, и фишинговые ссылки.