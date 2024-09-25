Литва выделила полякам деньги на резиновые сапоги

Правительство Литвы выделило деньги на резиновые сапоги пострадавшим полякам

Правительство Литвы выделило деньги на резиновые сапоги пострадавшим от наводнения полякам. Об этом сообщает LRT.

Кабинет министров Литвы принял решение выделить 5,6 тысячи евро для закупки тысячи пар резиновой обуви с последующей отправкой пострадавшим от наводнения в Польше. Также литовское правительство поручило Департаменту противопожарной охраны и спасения организовать доставку помощи в Польшу.

Как сообщается, средства на доставку выделяются из резервных фондов правительства. Поддержка предоставляется из государственного резерва мер гражданской защиты.

Ранее Польша объявила войну бобрам. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, необходимо делать все возможное в рамках существующих законов.