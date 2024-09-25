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17:15, 25 сентября 2024Бывший СССР

Литва выделила полякам деньги на резиновые сапоги

Правительство Литвы выделило деньги на резиновые сапоги пострадавшим полякам

Фото: Christoph Reichwein / Globallookpress.com

Правительство Литвы выделило деньги на резиновые сапоги пострадавшим от наводнения полякам. Об этом сообщает LRT.

Кабинет министров Литвы принял решение выделить 5,6 тысячи евро для закупки тысячи пар резиновой обуви с последующей отправкой пострадавшим от наводнения в Польше. Также литовское правительство поручило Департаменту противопожарной охраны и спасения организовать доставку помощи в Польшу.

Как сообщается, средства на доставку выделяются из резервных фондов правительства. Поддержка предоставляется из государственного резерва мер гражданской защиты.

Ранее Польша объявила войну бобрам. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, необходимо делать все возможное в рамках существующих законов.

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      Юрий Леонов
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