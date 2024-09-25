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20:06, 25 сентября 2024Бывший СССР

На Украине мужчина умер после пребывания в военкомате

53-летний житель Закарпатской области умер после пребывания в ТЦК

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

53-летний житель Закарпатской области умер после пребывания в территориальном центре комплектования. Об этом сообщает «Страна.ua».

Жена покойного рассказала, что муж ушел в ТЦК полностью здоровым, но через три дня она увидела его в военкомате всего в синяках. Спустя сутки женщине сообщили, что ее супруг находится в больнице в тяжелом состоянии. Сообщается, что мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы, у него диагностировали внутричерепное кровоизлияние.

ТЦК заявил, что мобилизованному стало плохо во время перевозки в учебный центр, и сослался на экспертизу, установившую, что смерть не связана с какими-либо травмами.

Ранее стало известно, что на Украине начали бороться с видеофиксацией силовой мобилизации. В одесском ТЦК заявили, что сотрудники военкоматов, которые якобы комплектуются вернувшимися с фронта военнослужащими, часто испытывают чувство несправедливости в отношении уклонистов.

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      Илья Таксюр
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