На Украине мужчина умер после пребывания в военкомате

53-летний житель Закарпатской области умер после пребывания в ТЦК

53-летний житель Закарпатской области умер после пребывания в территориальном центре комплектования. Об этом сообщает «Страна.ua».

Жена покойного рассказала, что муж ушел в ТЦК полностью здоровым, но через три дня она увидела его в военкомате всего в синяках. Спустя сутки женщине сообщили, что ее супруг находится в больнице в тяжелом состоянии. Сообщается, что мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы, у него диагностировали внутричерепное кровоизлияние.

ТЦК заявил, что мобилизованному стало плохо во время перевозки в учебный центр, и сослался на экспертизу, установившую, что смерть не связана с какими-либо травмами.

Ранее стало известно, что на Украине начали бороться с видеофиксацией силовой мобилизации. В одесском ТЦК заявили, что сотрудники военкоматов, которые якобы комплектуются вернувшимися с фронта военнослужащими, часто испытывают чувство несправедливости в отношении уклонистов.

