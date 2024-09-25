На Украине рассказали о продвижении ВС России близ Угледара

Глава совета резервистов ВСУ рассказал о ситуации близ Угледара

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко рассказал о продвижении подразделений Вооруженных сил России близ Угледара, его слова передает «Страна.ua».

По его словам, Армия России продвигается по флангам, чему способствует отсутствие там жилой застройки, где ВСУ могли бы держать оборону. Тем не менее Тимочко заявил, что город не находится в состоянии оперативного окружения, а вывод подразделений может начаться, если «не останется зданий, за которые можно будет держаться».

Ранее военный обозреватель Денис Попович заявил, что российские войска могут окружить Угледар в течение нескольких часов, продвигаясь одновременно с запада и северо-востока. «То есть это не полу-окружение, там есть угроза физического окружения, не оперативного. Я не думаю, что будут развиваться бои в городе», — добавил он.