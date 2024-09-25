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16:38, 25 сентября 2024Силовые структуры

Обезобразивший лицо Битцевскому маньяку сел на 10 лет за отсечение головы матери

Суд дал 10 лет колонии обезглавившему мать москвичу

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Нагатинский районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы 51-летнего местного жителя Вячеслава Федотова, учинившего расправу над 76-летней матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре и управлении Следственного комитета России по Москве.

Из материалов дела следует, что 5 августа 2023 года москвич распивал с друзьями спиртное в своей квартире на улице Бирюлевская. Пожилая женщина сделала им замечание, за что взрослый сын набросился на нее с кулаками, а затем продолжил застолье. Полученные травмы оказались для пенсионерки летальными. Спустя несколько недель Федотов завернул тело в линолеум, вывез на дачной тележке на пустырь и там отсек голову, а затем закопал части.

На суде мужчина признал вину. Тогда стало известно, что в 1997 году он был судим за нападение на Битцевского маньяка Александра Пичушкина, с которым был в приятельских отношениях. Они употребляли алкоголь в квартире Федотова, поссорились и хозяин нанес кухонным ножом гостю несколько ударов. Порезы обезобразили лицо Пичушкина, а впоследствии шрамы стали его особой приметой.

Битцевский маньяк, на счету которого 49 жертв, в настоящее время отбывает пожизненный срок в колонии «Полярная сова».

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      Любовь Ширижик
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