Женщина пожаловалась на ленящегося снимать штаны во время секса партнера и получила совет

К эксперту по отношениям Колин Нолан обратилась молодая женщина, которая пожаловалась на ленящегося снимать штаны во время секса партнера. Ее письмо и ответ специалистки опубликовало издание Mirror.

Автор письма рассказала, что состоит в отношениях с этим мужчиной уже пять лет и уже планирует свадьбу. Однако ее заботят сексуальные привычки жениха. «Когда мы занимаемся любовью, он только стягивает пониже трусы и штаны, оставаясь в остальном полностью одетым. Полностью обнажена с головы до ног только я», — написала она. Эту особенность мужчины партнерша объясняет ленью и выражает уверенность, что его обнажение улучшило бы сексуальную жизнь. При этом партнер упорно игнорирует ее просьбы поменять отношение к интиму.

В ответ Нолан предположила, что мужчина рассматривает каждый сексуальный контакт как быстрый акт, а не что-то интимное или романтичное, а также вряд ли много времени уделяет прелюдии. «Возможно, он воспринимает вас и ваши отношения как нечто само собой разумеющееся и не удосуживается приложить какие-либо усилия», — считает Нолан.

Эксперт призвала не заметать проблему под ковер и решить вопрос до свадьбы. «Поговорите с ним честно вдали от спальни и обсудите, что вам обоим нравится и чего вы хотите от секса. Попросите его прямо сказать, что он чувствует. Умение идти на компромисс и общаться важно для здоровых отношений в будущем», — заключила она.

Ранее Колин Нолан дала совет 70-летнему мужчине, у которого никогда не было отношений. Она заверила, что никогда не поздно заводить новые знакомства, и подсказала, как это сделать.