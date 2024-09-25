Подполье сообщило об ударе по городу Южный в Одесской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по городу Южный в Одесской области

По городу Южный в Одесской области был нанесен удар, об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его словам, попадание могло произойти в нефтебазу, порт или по пункту дислокации, где британские инструкторы обучают ВСУ использованию водных дронов.

Подпольщик также рассказал о втором ударе по Одессе около 22:50 и о ночных прилетах по Харькову. Он заявил, что их было минимум восемь, последний — утром 25 сентября.

Накануне вечером Лебедев сообщил, что российские военные поразили группу операторов беспилотников ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне.

