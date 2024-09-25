Премьер Эстонии оценил перспективу лишения россиян и белорусов права голоса на выборах

Премьер Эстонии Михал: единства по вопросу лишения россиян права голоса нет

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в стране нет единства относительно лишения россиян и белорусов права голоса на местных выборах. Его слова передает РИА Новости.

«Позиция правительства по этому поводу не является единодушной — социал-демократы такие изменения не поддерживают», — заявил Михал. По его словам, реализовать предложение тяжело, поскольку решения принимаются на основе консенсуса.

Ранее стало известно, что департамент полиции и пограничной охраны Эстонии потребовал от россиян, оформляющих вид на жительство, предъявить военный билет. Там пояснили, что исполняют требование законодательства, которое предписывает иностранцам подавать сведения о прохождении службы в армии или органах государственной безопасности своих стран.