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19:17, 25 сентября 2024Бывший СССР

Премьер Эстонии оценил перспективу лишения россиян и белорусов права голоса на выборах

Премьер Эстонии Михал: единства по вопросу лишения россиян права голоса нет
Кристен Михал

Кристен Михал. Фото: Mikko Stig / Lehtikuva / Reuters

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что в стране нет единства относительно лишения россиян и белорусов права голоса на местных выборах. Его слова передает РИА Новости.

«Позиция правительства по этому поводу не является единодушной — социал-демократы такие изменения не поддерживают», — заявил Михал. По его словам, реализовать предложение тяжело, поскольку решения принимаются на основе консенсуса.

Ранее стало известно, что департамент полиции и пограничной охраны Эстонии потребовал от россиян, оформляющих вид на жительство, предъявить военный билет. Там пояснили, что исполняют требование законодательства, которое предписывает иностранцам подавать сведения о прохождении службы в армии или органах государственной безопасности своих стран.

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