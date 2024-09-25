Президент Аргентины назвал ООН «Левиафаном со множеством щупалец»

Президент Аргентины Милей назвал ООН «Левиафаном со множеством щупалец»

Президент Аргентины Хавьер Милей в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке назвал международную организацию «Левиафаном со множеством щупалец» и обвинил ее в навязывании своим членам «социалистической повестки дня». Его слова приводит Financial Times (FT).

Аргентинский лидер раскритиковал 42-страничный «Пакт о будущем», принятый ООН 22 сентября. Этот документ включает пункты по борьбе с изменением климата, гендерному равенству и регулированию искусственного интеллекта.

«Аргентина не поддержит никакую политику, которая подразумевает ограничение индивидуальных свобод или торговли, а также нарушение естественных прав личности... Мы приглашаем все страны свободного мира присоединиться к нам не только в противостоянии этому пакту, но и в создании новой повестки дня для этого благородного института: повестки дня свободы», — сказал он.

Милей отметил, что предыдущая повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года была «наднациональной программой социалистического характера». В связи с этим он назвал ООН «Левиафаном со множеством щупалец, который стремится решать, что должно делать каждое национальное государство и как должны жить граждане мира».

Ранее Хавьер Милей сравнил себя с Терминатором. Он заявил, что пришел из апокалиптического будущего и пообещал его предотвратить.