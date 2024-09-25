Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:39, 25 сентября 2024Россия

Просидевший сутки в подвале с телом солдата боец ВСУ сдался в плен в Курской области

ТАСС: боец ВСУ просидел сутки в подвале с телом под Курском и сдался в плен

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) просидел сутки в подвале с телом сослуживца и сдался в плен. Об этом сообщил военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Адигам, чьи слова приводит ТАСС.

«Бойцы "Пятнашки" предлагали солдатам ВСУ сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь, и один из украинцев наконец на это решился», — рассказал военнослужащий. Сдавшийся в плен поведал, что сутки просидел с телом товарища в подвале.

Материалы по теме:
«Адекватная реакция на действия бандюг» Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
«Адекватная реакция на действия бандюг»Выборы в Курской области проходят несмотря на вторжение ВСУ. Главные кадры
7 сентября 2024
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области. Что известно об операции десантников и морпехов?
Российские войска пошли в стремительную контратаку в Курской области.Что известно об операции десантников и морпехов?
11 сентября 2024
«Их подпустили поближе» Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
«Их подпустили поближе»Колония в маленьком курском селе стала крепостью на пути ВСУ. Что известно о боях за Малую Локню?
4 сентября 2024

По словам Адигама, в Курской области среди солдат ВСУ находится большое количество иностранных наемников, среди которых есть поляки и латыши.

Ранее стало известно, что командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отказал добровольно сдавшимся чеченским бойцам в просьбе вытащить их из плена ВСУ. Так он прокомментировал ролики, на которых представители украинских спецслужб дают возможность пленным звонить в Чеченскую республику, чтобы пообщаться с родными.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал один способ завершения конфликта

      В Кремле прокомментировали проведение Китаем ракетных испытаний

      Пассажирка самолета облизала упавшую на пол пустышку ребенка и тяжело заболела

      Глава МВД России оценил ущерб от преступлений в киберпространстве в России

      В США отстраненную за допинг Валиеву сравнили с подопытным кроликом

      Производитель дихлофоса ответил на версию о причастности к отравлению под Красноярском

      В Марокко обнаружили древнейшее земледельческое общество

      Замминистра спорта российского региона арестовали по делу о коррупции

      Известная 61-летняя актриса посетила модный показ в прозрачном платье без бюстгальтера

      Из России захотели выгнать священника известной петербургской церкви

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше