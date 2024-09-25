Просидевший сутки в подвале с телом солдата боец ВСУ сдался в плен в Курской области

ТАСС: боец ВСУ просидел сутки в подвале с телом под Курском и сдался в плен

В Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) просидел сутки в подвале с телом сослуживца и сдался в плен. Об этом сообщил военнослужащий интернациональной бригады «Пятнашка» Добровольческого корпуса Минобороны РФ с позывным Адигам, чьи слова приводит ТАСС.

«Бойцы "Пятнашки" предлагали солдатам ВСУ сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь, и один из украинцев наконец на это решился», — рассказал военнослужащий. Сдавшийся в плен поведал, что сутки просидел с телом товарища в подвале.

По словам Адигама, в Курской области среди солдат ВСУ находится большое количество иностранных наемников, среди которых есть поляки и латыши.

Ранее стало известно, что командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отказал добровольно сдавшимся чеченским бойцам в просьбе вытащить их из плена ВСУ. Так он прокомментировал ролики, на которых представители украинских спецслужб дают возможность пленным звонить в Чеченскую республику, чтобы пообщаться с родными.