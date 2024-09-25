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17:28, 25 сентября 2024Забота о себе

Раскрыты помогающие избежать зависимости от капель для носа методы их использования

Фониатр Харина: сосудосуживающие капли можно использовать не более пяти дней

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Избежать появления зависимости от капель для носа поможет их недолгое использование, отметила в беседе с Life.ru оториноларинголог, фониатр, член общества Европейского союза фониатров Дарья Харина. По ее словам, чем дольше использовать сосудосуживающие капли, тем выше вероятность развития зависимости.

«При длительном применении может возникнуть сухость слизистых оболочек и кардиотоксический эффект, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе и может даже повышать давление», — указала она.

Во время лечения, назначенного специалистом, следует использовать такие капли не более трех-пяти дней, посоветовала врач. При этом в день нужно делать всего два-три «пшика» в каждую ноздрю.

Чтобы облегчить симптомы, не прибегая к каплям, можно использовать морскую воду в гипертоническом растворе, ментоловые пастилки, горячие ванны и физические нагрузки, заключила Харина.

Ранее отоларинголог Екатерина Приказа объяснила, что сосудосуживающие капли не лечат насморк, а устраняют симптомы за счет сужения кровеносных сосудов.

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      Анастасия Алимпиева
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