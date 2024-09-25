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13:22, 25 сентября 2024Путешествия

Россиянин с инвалидностью лишился отдыха в Дубае из-за одного знака в паспорте

Житель Челябинска лишился отдыха в Дубае из-за ошибки в паспорте

Фото: paweldotio / Unsplash

Российский турист лишился отдыха в ОАЭ из-за одного знака в загранпаспорте. Об этом пишет портал «Русские Эмираты».

Непредвиденная ситуация произошла с жителем Челябинска. Поводом для снятия пассажира с рейса в Дубай стала ошибка в графе «пол». По данным источника, вместо буквы «М» там стоял знак «=».

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В результате мужчине пришлось не только менять авиабилеты, но и в срочном порядке обновлять паспорт. Ситуация осложнилась и тем, что в аэропорту у россиянина с третьей группой инвалидности начались проблемы с сердцем.

Супруге туриста, которая вместе с ним летела в популярную курортную страну, пришлось вызывать скорую помощь в авиагавань. Спустя некоторое время пострадавший подал в суд на государство и добился компенсации.

В результате мужчина взыскал с Российской Федерации 76 тысяч рублей. Помимо этой суммы ему должны выплатить компенсацию морального вреда и возместить судебные расходы.

Ранее российская туристка лишилась отпуска в Таиланде за 206 тысяч рублей из-за ошибки в загранпаспорте и засудила МВД страны. Женщина с мужем должна была вылететь на тайский курорт из московского аэропорта Внуково, однако выяснилось, что в ее документе указан мужской пол. Более того, буква «М» повторялась дважды.

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