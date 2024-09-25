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13:30, 25 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин застал жену с любовником и устроил поножовщину

В Подмосковье электромонтажник устроил поножовщину с женой из-за ее измены

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В подмосковном Ступино электромонтажник застал жену с любовником и устроил поножовщину. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

По данным канала, мужчина вернулся домой и обнаружил супругу с другим. Выпроводив второго мужчину, он вступил с женой в словесную перепалку. В ходе скандала он схватился за нож и ударил женщину в область сердца, а потом и себя. Получив ранения, они несколько раз пытались вызвать скорую помощь, но безуспешно. Затем домой вернулся их 17-летний сын, которому удалось дозвониться до экстренных служб. Обоих супругов доставили в ближайший медпункт. Полученные ими ранения оказались неглубокими, внутренние органы задеты не были. От госпитализации пострадавшие отказались, и заявления в полицию женщина не подавала.

Ранее сообщалось, что в Уфе местный житель напал с ножом на знакомого из-за ревности.

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      Анна Габай
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