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14:16, 25 сентября 2024Бывший СССР

Российские разведчики уничтожили пытавшиеся прорваться в районе Угледара резервы ВСУ

Коц: ВС России уничтожили пытавшиеся прорваться в районе Угледара резервы ВСУ

Российские военные уничтожили до взвода резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся прорваться на боевой машине пехоты (БМП) в районе Угледара в Донецкой народной республике (ДНР). Кадры произошедшего опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, украинские военные пытались атаковать с западной части Угледара, со стороны села Богоявленка, однако были уничтожены силами разведчиков 29-й армии Восточного военного округа. На опубликованном военкором видео видно, как дрон сбрасывает боеприпас на бронетехнику противника, после чего происходит сильный взрыв.

«Противник сейчас пытается контратаковать подразделения 29-й армии Восточного военного округа на юго-восточном фланге Угледара, чтобы вытеснить наших штурмовиков. Но все попытки врага тщетны, парни зачищают этаж за этажом», — добавил он. Коц также отметил, что сражающиеся в районе Угледара российские бойцы пишут ему, что украинские военные «сильно огрызаются».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что бои перенеслись на территорию самого Угледара. По его словам, российские и украинские военные сражаются уже на территории города.

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      Александр Курбатов
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