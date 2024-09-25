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11:55, 25 сентября 2024Силовые структуры

Руководители Сочи подверглись обыскам по делу о местах на кладбище

Силовики обыскивают главу Хостинского района Сочи Савина и экс-заммэра Бурлева
Начало событий в новости Раскрыта причина задержания экс-мэра Сочи Копайгородского

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственные действия проводятся также в администрации Хостинского района Сочи в рамках уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, задержанного по подозрению в создании организованной преступной группировки (ОПГ) и продаже мест на кладбищах.

Бурлев после отставки Копайгородского исполнял обязанности главы города. Он уволился из мэрии по собственному желанию в августе. Савина назначили на пост главы Хостинского района Сочи в 2020 году.

Следователи выяснили, что в Сочи созданная из чиновников и бизнесменов ОПГ занималась продажей мест на кладбищах. За одно захоронение с родственников умерших просили от 200 тысяч до трех миллионов рублей. Таким образом, члены ОПГ ежемесячно зарабатывали от 10 до 15 миллионов рублей. Главарем ОПГ следствие считает экс-советника Копайгородского Родиона Пищура. Он уволился еще до отставки мэра в 2019 году. Летом 2024 года его задержали.

По предварительной информации, сейчас, выяснилось, что в махинациях Пищура участвовал и сам Копайгородский.

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      Любовь Ширижик
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