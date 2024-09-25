Руководители Сочи подверглись обыскам по делу о местах на кладбище

Силовики обыскивают главу Хостинского района Сочи Савина и экс-заммэра Бурлева

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски у главы Хостинского района Сочи Ивана Савина и бывшего заместителя мэра города Олега Бурлева. Об этом сообщает РИА Новости.

Следственные действия проводятся также в администрации Хостинского района Сочи в рамках уголовного дела бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, задержанного по подозрению в создании организованной преступной группировки (ОПГ) и продаже мест на кладбищах.

Бурлев после отставки Копайгородского исполнял обязанности главы города. Он уволился из мэрии по собственному желанию в августе. Савина назначили на пост главы Хостинского района Сочи в 2020 году.

Следователи выяснили, что в Сочи созданная из чиновников и бизнесменов ОПГ занималась продажей мест на кладбищах. За одно захоронение с родственников умерших просили от 200 тысяч до трех миллионов рублей. Таким образом, члены ОПГ ежемесячно зарабатывали от 10 до 15 миллионов рублей. Главарем ОПГ следствие считает экс-советника Копайгородского Родиона Пищура. Он уволился еще до отставки мэра в 2019 году. Летом 2024 года его задержали.

По предварительной информации, сейчас, выяснилось, что в махинациях Пищура участвовал и сам Копайгородский.