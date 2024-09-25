Садоводов предупредили о самых распространенных ошибках осенью

В союзе садоводов посоветовали накрывать растения после трех заморозков

Осенью, после сбора урожая, садоводы начинают готовить посадки к зимним холодам, однако часто делают это неправильно, считает эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Самые распространенные ошибки на участке она назвала в беседе с «Москвой 24».

По словам Вороновой, многие огородники накрывают растения, как только ночная температура воздуха опускается до нуля. Эксперт предупредила, что делать так не нужно, поскольку это мешает растению выработать вещества, повышающие их морозостойкость. Чтобы посадки на участках пережили самые суровые зимние морозы, Воронова посоветовала накрывать их лишь после трех заморозков.

Еще одна частая ошибка, которую допускают многие садоводы, продолжила Воронова, — это отказ от полива осенью. По ее мнению, в сентябре и октябре растения нуждаются в обильном поливе, так как напитанная влагой корневая система лучше переносит холод. Если перед зимовкой корни будут сухими, то весной растения могут не проснуться, заключила эксперт.

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