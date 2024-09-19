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11:28, 19 сентября 2024Забота о себе

Садоводам посоветовали необычные способы отпугнуть слизней

Фото: maria.k.s / Shutterstock / Fotodom

Пользователи сети на форуме Reddit посоветовали садоводам самые необычные способы отпугнуть с дачного участка слизней. Их рекомендации цитирует издание Mirror.

Один из пользователей форума посоветовал высадить бархатцы, чтобы отвлечь внимание слизней от других растений. «Я попробовал этот способ впервые и удивился: слизни стягиваются к цветам и уничтожают их. Однако ни одно из других моих растений не было тронуто, так что бархатцы делают свое дело!» — рассказал он.

Кроме того, продолжил автор совета, иногда он собирает слизней с бархатцев и пересаживает в поле напротив своего дома за пределами участка. Другие пользователи порекомендовали по возможности оборудовать на участке небольшой пруд, привлекающий естественных врагов слизней — уток и лягушек.

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      Александра Лисица
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