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07:32, 25 сентября 2024Из жизни

Самая сексуально активная женщина Австралии рассказала о выборе мужчин для нового рекорда

Фото: @anniekknight

Порномодель из Австралии, которую называют самой сексуально активной женщиной в стране, рассказала о процессе выбора кандидатов для секс-челленджа. Об этом сообщает nes.com.au.

26-летняя Энни Найт прославилась тем, что переспала с 365 мужчинами в 2023 году. В начале 2024 года она решила побить личный рекорд и переспать с 600 мужчинами. 5 сентября в ходе интервью она заявила, что уже миновала отметку в 400 партнеров. Для поиска мужчин Найт использует приложения для знакомств и знакомится с людьми в реальной жизни.

Однако чтобы наверняка достичь цели, Найт начала принимать заявки на секс от своих подписчиков соцсетях. По ее словам, желающих оказалось очень много и она сама не знает, почему не сделала этого раньше. Условия для заявки таковы: человек должен быть не против съемки, он должен иметь на руках отрицательные анализы на венерические заболевания, и должен прислать свои фотографии. Найт призналась, что очень придирчива, и, хотя иногда она снижает планку, есть определенный стандарт, которому должны соответствовать ее потенциальные партнеры.

Чтобы успеть переспать еще с 200 мужчинами, Найт нужно заниматься сексом каждый день по несколько раз. Однако звезда платформы OnlyFans сообщила, что бывают дни, когда она этого не делает. «В некоторые дни я могу спать с пятью людьми, а в следующие несколько дней — ни с кем. Я устаю. Это изматывает, и мне нужен перерыв», — рассказала она.

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Ранее Найт рассказала, как устроила групповое свидание. Она пригласила сразу шесть мужчин, которые не знали друг о друге.

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      Антонина Черташ
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