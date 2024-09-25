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15:33, 25 сентября 2024Путешествия

Семья пропавшей на Бали россиянки назначила награду в миллионы рупий за ее нахождение

Shot: семья пропавшей на Бали россиянки назначила награду за ее нахождение

Фото: @alexandra_mordovina

Родственники россиянки Александры М., пропавшей на Бали во время одиночного восхождения на вулкан в начале сентября, назначили награду за ее нахождение. Подробности сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, официальные поиски женщины прекращены. Сейчас волонтеры ищут ее с помощью дронов, кроме того, к спасательной операции удалось привлечь местных охотников. Они хорошо знают местность и получают по тысяче долларов (92 тысячи рублей) за каждые пять дней поисков.

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Пока результата это не принесло. Семья россиянки назначила вознаграждение тому, кому удастся ее найти, в 15 миллионов рупий (около 100 тысяч рублей). Отмечается, что бывший муж Александры ее поисками не интересуется.

Как пишет Shot, у туристки есть все шансы выжить, если она не сорвалась со скалы, а заблудилась. В джунглях встречаются только кабаны и обезьяны, и она еще может какое-то время прожить на воде.

Путешественница последний раз выходила на связь 30 августа. Она решила в одиночку подняться на вулкан Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии (3,7 тысячи метров).

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      Мария Борисова
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