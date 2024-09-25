Врач предупредила о вреде некоторых специй

Диетолог Нуждина посоветовала с осторожностью выбирать магазинные приправы

Магазинные приправы надо выбирать с осторожностью: некоторые из них могут содержать опасные для здоровья химические элементы, предупредила врач-эндокринолог, диетолог Центра «МОЖНО Есть», кандидат медицинских наук, преподаватель Московского института психоанализа Евгения Нуждина. О потенциальном вреде некоторых специй она рассказала «Ленте.ру».

При употреблении таких специй, как шафран, шалфей, розмарин, корица, гвоздика и мускатный орех, необходимо ограничиваться малым количеством, сообщила специалист. «В случае передозировки, например, мускатный орех может вызвать судороги, гвоздика приводит к сонливости, розмарин при больших дозах дает серьезную нагрузку на почки, а мята — перевозбуждение, бессонницу и раздраженную слизистую желудка», — уточнила врач.

При назначении врачом щадящей диеты из-за обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта Нуждина посоветовала не использовать в пищу горчицу, чеснок, горький перец и другие жгучие специи. Эксперт пояснила, что они могут обладать действием, направленным на увеличение количества выделения желудочных и кишечных соков, а также усиливать моторику, что не лучшим образом сказывается на здоровье. Она также рекомендовала с осторожностью принимать пряности во время беременности.

Ранее анестезиолог-реаниматолог, руководитель Центра управления болью Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Вадим Соловьев рассказал, что справиться с болью помогают не только анальгетики, но и некоторые популярные специи.