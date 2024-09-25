Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:21, 25 сентября 2024Забота о себе

Врач предупредила о вреде некоторых специй

Диетолог Нуждина посоветовала с осторожностью выбирать магазинные приправы

Фото: Diana Polekhina / Unsplash

Магазинные приправы надо выбирать с осторожностью: некоторые из них могут содержать опасные для здоровья химические элементы, предупредила врач-эндокринолог, диетолог Центра «МОЖНО Есть», кандидат медицинских наук, преподаватель Московского института психоанализа Евгения Нуждина. О потенциальном вреде некоторых специй она рассказала «Ленте.ру».

При употреблении таких специй, как шафран, шалфей, розмарин, корица, гвоздика и мускатный орех, необходимо ограничиваться малым количеством, сообщила специалист. «В случае передозировки, например, мускатный орех может вызвать судороги, гвоздика приводит к сонливости, розмарин при больших дозах дает серьезную нагрузку на почки, а мята — перевозбуждение, бессонницу и раздраженную слизистую желудка», — уточнила врач.

При назначении врачом щадящей диеты из-за обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта Нуждина посоветовала не использовать в пищу горчицу, чеснок, горький перец и другие жгучие специи. Эксперт пояснила, что они могут обладать действием, направленным на увеличение количества выделения желудочных и кишечных соков, а также усиливать моторику, что не лучшим образом сказывается на здоровье. Она также рекомендовала с осторожностью принимать пряности во время беременности.

Ранее анестезиолог-реаниматолог, руководитель Центра управления болью Федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Вадим Соловьев рассказал, что справиться с болью помогают не только анальгетики, но и некоторые популярные специи.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Смирная
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина сообщил о скором освобождении Курской области от ВСУ. Что известно о боях в регионе?

      Стало известно о планах врачей незадолго до смерти Мадянова

      Пассажирка самолета начала пинать и оскорблять попутчицу из-за откинутой спинки кресла

      Участника террористической ячейки в российской колонии арестовали

      В Windows 10 исправили ошибки

      Зои Кравиц с обнаженной грудью пришла на модный показ с 60-летним отцом

      Дудь назвал удивившую его особенность США

      Стаю собак выселили из квартиры в российском городе

      Пьяные россияне пробрались на закрытую территорию аэропорта Москвы и попались

      В Британии сообщили о признании Зеленским неспособности Украины воевать

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше