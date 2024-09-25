Стая обезьян спасла шестилетнюю девочку от насильника

В Индии обезьяны спасли шестилетнюю девочку от похитившего ее преступника

В Индии стая обезьян напала на мужчину, который попытался изнасиловать шестилетнюю девочку, и спасла ее. Об этом пишет The Times of India.

Инцидент произошел в субботу, 21 сентября, в городе Багхпат, штат Уттар-Прадеш. Неизвестный подошел на улице к ребенку и угрозами заставил пойти с собой. Он завел девочку в заброшенное здание, раздел и попытался совершить с ней действия сексуального характера.

Однако в этот момент на насильника набросились несколько обезьян. Мужчина бросил жертву и скрылся. Девочка вернулась домой в шоковом состоянии и рассказала о случившемся родителям. Те сразу же обратились в полицию. «Дочь играла на улице, а преступник похитил ее. Камеры наблюдения засняли, как он ведет ее по узкой улочке. Его еще нужно будет опознать. Он угрожал ей расправой. Ее бы уже не было, если бы не вмешательство обезьян», — рассказал отец ребенка.

В полиции подтвердили, что ведут расследование и в данный момент пытаются установить личность злоумышленника.

Ранее сообщалось, что в США школьный учитель спас девушку от насильника. Около полуночи мужчина услышал крики на улице и увидел, как мужчина избивает девушку.

