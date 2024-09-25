Талибы запретили перерезать красную ленточку из-за «неверных»

Талибы запретили перерезание красной ленты из-за «уподобления неверным»

Эмир находящегося у власти в Афганистане движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) Хайбатулла Ахундзада выпустил запрет на церемонию перерезания красной ленты из-за «уподобления неверным». Об этом сообщает Independent Persia.

Отмечается, что это один из пунктов пакета несостыковок между шариатской теорией и практикой, который эмиру представлял исполняющий обязанности главы «полиции нравов» Мохаммад Халид Ханаф. Эмир также наложил запрет на хождение в обуви по ковру и смешанные единоборства.

Ранее талибы запретили мужчинам носить джинсы и модные стрижки. Новые законы, принятые в конце августа, направлены на запрет подражания во внешнем виде и поведении «не мусульманам». Таким образом жителям страны нельзя делать модные стрижки, стричь бороду короче своего кулака и носить штаны из денима. Кроме того, мужчинам теперь запрещено смотреть на женщин, кроме своих жен или родственниц.