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20:52, 25 сентября 2024Бывший СССР

Украина предложила североевропейским странам подготовить батальоны ВСУ

Киев предложил странам северной Европы подготовить батальоны ВСУ

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Министерство обороны Украины предложило североевропейским странам подготовить и вооружить по одному батальону Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«В рамках инициативы каждая страна Северной Европы имеет возможность подготовить и вооружить по украинскому батальону. Это предложение обсудили во время недавнего визита заместителя министра обороны Украины Александра Балануцы в Норвегию», — указано в сообщении.

Отмечается, что таким образом страны смогут продемонстрировать эффективность своей оборонной промышленности на реальном поле боя.

Ранее стало известно, что Норвегия продлила программу помощи Украине на шесть лет и выделит в общей сложности 60 миллиардов норвежских крон (5,7 миллиарда долларов). Таким образом, сумма помощи будет увеличена до 135 миллиардов крон и будет действовать до 2030 года.

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      Валентин Карант
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