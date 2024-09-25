Умер бывший главред GZT.ru Дмитрий Павлов

Умер бывший журналист «Коммерсанта» и главред GZT.ru Дмитрий Павлов

Умер бывший журналист «Коммерсанта» и главный редактор издания GZT.ru Дмитрий Павлов. Об этом сообщается на сайте «Ъ».

Церемония прощания прошла 25 сентября в больнице. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Работу в «Коммерсанте» Павлов начал в 1993 году. «До перехода в журналистику он отучился на химика, а потому в отличие от большинства коллег мог без проблем и технически грамотно описать, например, состав яда или взрывчатого вещества», — отмечается в сообщении.

Ранее скончался бывший главный редактор Kommersant.ru Павел Черников.