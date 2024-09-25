Times: Великобритания истощила свои запасы оружия из-за поставок Украине

Западные союзники Украины почти исчерпали свои запасы оружия из-за длительных поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета The Times.

По словам замминистра обороны Великобритании Люка Полларда, большинство «западных стран предоставили большую часть имеющихся у них ресурсов». В связи с этим он призвал разработать новую стратегию, которая позволит поддерживать поток оборудования.

Ранее Люк Поллард признал, что Великобритания истощила свои арсеналы из-за оказания военной помощи Украине. Он отметил, что за последние годы у страны образовались новые пробелы в возможностях. В то же время политик подчеркнул, что Лондон продолжит оказывать поддержку Киеву.