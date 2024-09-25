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15:51, 25 сентября 2024Из жизни

В Европе начнут отстрел волков из-за съеденного пони Урсулы фон дер Ляйен

ЕС разрешил отстрел волков после того, как волк съел пони Урсулы фон дер Ляйен

Фото: Unsplash

Страны ЕС проголосовали за то, чтобы изменить охранный статус волков, в некоторых регионах начнут отстрел животных. Об этом пишет BILD.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала одним из инициаторов кампании по изменению статуса этих хищников и горячо поддержала принятое решение. Она выступала за отстрел еще в 2023 году. «Если вид больше не находится под угрозой исчезновения в определенных регионах, мы должны по-другому относиться к волкам и, например, охотиться на них», — говорила она год назад. Немецкие волки действительно стали проблемой для пастухов в Европе — особенно в Саксонии и Баварии. Кроме того, хищники начали мигрировать в Люксембург.

Однако у фон дер Ляйен есть личные причины поддерживать решение по отстрелу волков. 1 сентября 2022 года волк ночью забрался на территорию конюшни на северо-западе Германии растерзал и съел 30-летнюю пони по имени Долли, которая принадлежала председателю Еврокомиссии. После инцидента выяснилось, что на Долли напал опасный волк под номером GW 950m, который к тому моменту уже растерзал несколько голов домашнего скота. Была даже выдана лицензия на его отстрел, но ее отозвали по природоохранным соображениям. После трагического инцидента с пони лицензию на отстрел возобновили. Многие сочли, что жесткая позиция фон дер Ляйен стала следствием ее желания отомстить за съеденную Долли.

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При этом зоозащитники выступают против отстрела волков. По их мнению, домашний скот нужно защищать при помощи заборов и оград.

Ранее сообщалось, что у бывшего кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.

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      Антонина Черташ
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