В Европе начнут отстрел волков из-за съеденного пони Урсулы фон дер Ляйен

ЕС разрешил отстрел волков после того, как волк съел пони Урсулы фон дер Ляйен

Страны ЕС проголосовали за то, чтобы изменить охранный статус волков, в некоторых регионах начнут отстрел животных. Об этом пишет BILD.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен стала одним из инициаторов кампании по изменению статуса этих хищников и горячо поддержала принятое решение. Она выступала за отстрел еще в 2023 году. «Если вид больше не находится под угрозой исчезновения в определенных регионах, мы должны по-другому относиться к волкам и, например, охотиться на них», — говорила она год назад. Немецкие волки действительно стали проблемой для пастухов в Европе — особенно в Саксонии и Баварии. Кроме того, хищники начали мигрировать в Люксембург.

Однако у фон дер Ляйен есть личные причины поддерживать решение по отстрелу волков. 1 сентября 2022 года волк ночью забрался на территорию конюшни на северо-западе Германии растерзал и съел 30-летнюю пони по имени Долли, которая принадлежала председателю Еврокомиссии. После инцидента выяснилось, что на Долли напал опасный волк под номером GW 950m, который к тому моменту уже растерзал несколько голов домашнего скота. Была даже выдана лицензия на его отстрел, но ее отозвали по природоохранным соображениям. После трагического инцидента с пони лицензию на отстрел возобновили. Многие сочли, что жесткая позиция фон дер Ляйен стала следствием ее желания отомстить за съеденную Долли.

При этом зоозащитники выступают против отстрела волков. По их мнению, домашний скот нужно защищать при помощи заборов и оград.

Ранее сообщалось, что у бывшего кандидата на пост президента США Роберта Кеннеди-младшего нашли опасного паразита. По утверждению политика, червь забрался ему в голову и съел часть его мозга.