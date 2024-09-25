В Госдуме назвали самые опасные программы для телефона

Депутат Госдумы Немкин: вирусные приложения похожи на популярные утилиты

Главную опасность для телефонов представляют вредоносные программы — вирусы, трояны, шпионские программы, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

Он уточнил, что они выглядят как безопасные утилиты, но их целью является получение доступа к личным данным пользователя, например, к паролями.

Депутат назвал особо опасными фальшивые приложения, имитирующие популярные программы или сервисы. Они разрабатываются для введения введения пользователя в заблуждение, особенно для тех, кто не проверяет источник скачивания. Человек может подумать, что скачивает официальное приложение, а на самом деле устанавливает вредоносную программу, которая может украсть личную информацию.

Ранее Немкин рассказал, что мошенники начали подделывать приложения для здоровья, которые выманивают у пользователей данные банковской карты под видом оплаты дополнительных функций. Он отметил, что помимо данных карты, злоумышленники могут получить доступ к истории медицинских обращений пользователя.