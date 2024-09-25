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12:01, 25 сентября 2024Россия

В Кремле анонсировали совещание Путина по ядерному сдерживанию

Песков: Путин проведет совещание по ядерному сдерживанию

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России проведет 25 сентября совещание по ядерному сдерживанию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

На совещании запланировано выступление президента, уточнил он.

Также Песков затронул вопрос переговоров о возможном возобновлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Он отметил необходимость наличия соответствующей правовой базы, за что, по мнению представителя Кремля, во многом отвечают Россия и США.

Ранее в Кремле отказались отвечать на вопрос об инциденте, якобы имевшем место при испытании ракеты «Сармат». Песков сообщил, что Кремль не располагает такими данными, и порекомендовал обратиться за разъяснениями в Минобороны.

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      Алан Босиков
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