В Кремле отвергли обвинения в якобы нарушении Устава ООН

Песков отверг обвинения главы МИД Британии о якобы нарушении Россией Устава ООН

Россия не согласна с обвинениями главы МИД Великобритании Дэвида Лэмми о том, что Москва якобы нарушила Устав Организации объединенных наций (ООН). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Москва не согласна с позицией главы МИД Великобритании касательно якобы нарушений Устава ООН», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия неоднократно повторяла, что страна строго действует в соответствии со всеми нормами международного права, защищая при этом свои национальные интересы.

Ранее Дэвид Лэмми на заседании Совета безопасности ООН заявил, что действия России якобы «нарушают Устав ООН и разрушают будущее организации».

