В Курской области ВСУ расстреляли сослуживцев, ехавших сдаваться на шведской БМП

В Курской области бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляли своих сослуживцев за попытку сдаться в плен. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Инцидент произошел в районе села Веселое в Глушковском районе. Решившие прекратить воевать солдаты вывесили белый флаг на своей боевой машине пехоты (БМП) шведского производства CV-90 и на полной скорости направились в сторону позиций российских подразделений. В это время их однополчане обстреляли их противотанковыми управляемыми ракетами.

Экипажу бронемашины выжить не удалось.

Ранее пленный солдат украинской армии Ярослав Запорожец рассказал, что офицеры ВСУ не участвуют в боевых действиях, а лишь отдают приказы по рации. По его словам, когда его подразделение приехало на позицию, им выдали лист бумаги с изображением карты местности и сказали двигаться по указанным точкам. Так как никто из отряда Запорожца не проходил боевую подготовку и не умел ориентироваться по карте, они заблудились, попали под обстрел и решили бросить оружие.