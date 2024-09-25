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14:31, 25 сентября 2024Силовые структуры

В МВД заявили о невозможности повысить зарплаты одной категории сотрудников

Колокольцев: оклады участковым невозможно поднять из-за недофинансирования

Фото: Александр Музыченко / Коммерсантъ

В российских регионах невозможно повысить оклады участковым из-за недофинансирования МВД. Об этом заявил глава ведомства Владимир Колокольцев, сообщает ТАСС.

Министр объяснил, что Минфин России выделяет деньги по минимальным надбавочным ставкам, поэтому для повышения зарплат в одной из областей придется понизить ее в другой. Для повышения оклада, например, в Ярославской области нужно уменьшить «и без того низкие» зарплаты где-то в районах Дальнего Востока, отметил он.

В мае глава МВД констатировал усугубление ситуации с дефицитом сотрудников, заявив о нехватке 152 тысячи работников.

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