Депутат Новиков усомнился в возможности прекратить огонь на условиях Украины

Прекращение огня на условиях Украины маловероятно, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал условия, на которых Киев готов приостановить боевые действия с российской стороной.

По мнению депутата, условия Украины, согласно которым Россия не сможет вторгнуться на территорию республики, слишком непонятны.

«Это такая формулировка, которую очень сложно интерпретировать, поскольку для самой интерпретации возникает чрезвычайно много вариантов. Для России необходимо учитывать, что если кто-то куда-то и вторгся, то это Украина вторглась на территорию Российской Федерации в Курской области. Второе обстоятельство — Украина наверняка считает своими территориями именно те, где сейчас идут боевые действия. Они идут на территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Но с точки зрения России это конституционные российские территории, поскольку была определенная процедура, причем процедура правовая — сначала референдумы, потом принятие этих территорий в состав Российской Федерации, закрепление этой нормы в Конституции, поэтому для российских властей защита этих четырех территорий является конституционной обязанностью», — сказал он.

Таким образом любая территория, на которой сегодня имеют место конфликты с применением оружия — это все российские земли, будь то Курская область, ДНР или Херсонская область. Если Украина готова только прекратить огонь и все, нам этого недостаточно, нам нужно освобождение наших территорий. Только после этого мы можем, оценив ситуацию и понимая готовность Киева идти дальше, оценивать перспективы переговоров Дмитрий Новиков депутат Госдумы

Также парламентарий прокомментировал бои на территориях, которые не входят в состав России и международно признаны украинскими.

«Что касается Харьковской области, то в основном те действия, которые происходят, затрагивают Сумскую область, то это ничто иное как ответ на провокацию со стороны киевского режима, связанную с атакой на Курскую область», — заключил он.

Как пишет Associated Press со ссылкой на советников президента Украины Владимира Зеленского и депутатов Верховной рады, у Киева есть условия для прекращения огня. В материале сказано, что Украина пойдет на это в том случае, если будет обеспечена «невозможность вторжения» России на территорию страны. «Любое другое соглашение не принесет пользы будущему Украины и не будет чтить жертвы ее народа», — говорится в тексте.