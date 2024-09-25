В США раскритиковали предложения по мирному урегулированию на Украине

Госсекретарь США Блинкен раскритиковал идеи по мирному урегулированию на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал представленные другими странами предложения по мирному урегулированию на Украине, в которых содержится призыв ко всем сторонам конфликта к деэскалации. Об этом сообщает ТАСС.

«Другие страны представили свои собственные предложения. В некоторых из них не упоминается Устав ООН и его положения, нет различия между агрессором и тем, кто подвергается агрессии», — пояснил госсекретарь.

Как считает Блинкен, выполнение таких предложений якобы «воодушевит потенциальных агрессоров по всему миру». При этом он не уточнил, какие страны имеются в виду.

Ранее секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отсутствии условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, «каких-то очертаний» для его завершения в настоящий момент не прослеживается.