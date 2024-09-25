В США раскритиковали предложения по мирному урегулированию на Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал представленные другими странами предложения по мирному урегулированию на Украине, в которых содержится призыв ко всем сторонам конфликта к деэскалации. Об этом сообщает ТАСС.
«Другие страны представили свои собственные предложения. В некоторых из них не упоминается Устав ООН и его положения, нет различия между агрессором и тем, кто подвергается агрессии», — пояснил госсекретарь.
Как считает Блинкен, выполнение таких предложений якобы «воодушевит потенциальных агрессоров по всему миру». При этом он не уточнил, какие страны имеются в виду.
Ранее секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об отсутствии условий для мирного урегулирования конфликта на Украине. По его словам, «каких-то очертаний» для его завершения в настоящий момент не прослеживается.