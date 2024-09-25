ВС России ударом «Ланцета» уничтожили танк Т-64 ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения танка Т-64 ВСУ в ЛНР

Российские военные ударом боеприпаса «Ланцет» уничтожили в Луганской народной республике (ЛНР) танк Т-64, принадлежащий Вооруженным силам Украины. Кадры уничтожения бронемашины показала в Telegram пресс-служба Министерства обороны России.

«В ходе разведывательных мероприятий в Луганской народной республике военнослужащие группировки войск "Запад" выявили движение танка Т-64 ВСУ. (...) Было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в публикации.

В Минобороны отметили, что в результате удара танк был полностью уничтожен.

Ранее ведомством был опубликован ролик удара «Ланцета» по бронетранспортеру ВСУ под Курском. На кадрах с камеры объективного контроля видно украинский бронетранспортер с белыми треугольниками на корпусе, пытающийся укрыться в лесополосе. В этот момент по нему ударяет снаряд, после чего происходит взрыв.