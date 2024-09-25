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17:01, 25 сентября 2024Россия

Минобороны показало кадры удара «Ланцетом» по бронетранспортеру ВСУ под Курском

Минобороны России опубликовало видео удара «Ланцетом» по технике ВСУ под Курском

Минобороны России показало видео удара боеприпасом «Ланцет» по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из приграничных районов Курской области. Ролик ведомство опубликовало в Telegram.

На кадрах с камеры объективного контроля видно украинский бронетранспортер с белыми треугольниками на корпусе, пытающийся укрыться в лесополосе. В этот момент по нему ударяет снаряд, после чего происходит взрыв.

Как рассказали в Минобороны, технику в ходе воздушной разведки выявили военнослужащие группировки войск «Север». Проанализировав полученные данные, было принято решение атаковать бронетранспортер.

Ранее ведомство опубликовало кадры с бегущими с позиций в Курской области бойцами ВСУ. На записи видно, как российский дрон сбрасывает на украинский опорный пункт боеприпас, а также удар другого снаряда по бойцам противника на открытой местности. После этого группа военных начинает отступать в сторону машины для эвакуации.

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Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск. По данным Минобороны на 25 сентября, Киев потерял на курском направлении более 17 тысяч военнослужащих.

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      Сергей Истомин
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