Бегущие с позиций под Курском бойцы ВСУ попали на видео

Минобороны России показало кадры с бегущими с позиций бойцами ВСУ под Курском

Бегущие с позиций под Курском бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео. Кадры с отступающими военными показало Министерство обороны России в Telegram-канале.

На выложенных кадрах видно, как российский беспилотник сбрасывает боеприпас на опорный пункт ВСУ в лесу, а другой снаряд попадает в украинский отряд на открытой местности, после чего группа военных отступает по полям в сторону эвакуационного автомобиля.

В Минобороны добавили, что опорный пункт был взят российскими военными под контроль.

Ранее в оборонном ведомстве сообщили о пяти новых попытках прорыва ВСУ через границу у населенных пунктов Медвежье и Новый Путь в Курской области.