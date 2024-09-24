Бегущие с позиций под Курском бойцы ВСУ попали на видео

Бегущие с позиций под Курском бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео. Кадры с отступающими военными показало Министерство обороны России в Telegram-канале.
На выложенных кадрах видно, как российский беспилотник сбрасывает боеприпас на опорный пункт ВСУ в лесу, а другой снаряд попадает в украинский отряд на открытой местности, после чего группа военных отступает по полям в сторону эвакуационного автомобиля.
В Минобороны добавили, что опорный пункт был взят российскими военными под контроль.
Ранее в оборонном ведомстве сообщили о пяти новых попытках прорыва ВСУ через границу у населенных пунктов Медвежье и Новый Путь в Курской области.