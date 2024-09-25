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20:31, 25 сентября 2024Из жизни

Женщина решила пожертвовать почку встреченному в горах мужчине

В США больной волчанкой мужчина нашел донора почки во время восхождения на гору

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В США мужчина, ожидавший трансплантации почки, нашел донора в горном походе. Об этом пишет ABC 4.

Шиллеру Джозефу диагностировали волчанку еще в школе. В течение 17 лет после этого он находился в состоянии ремиссии, пока его здоровье снова не начало ухудшаться. Тогда мужчина переехал в Юту, чтобы встать в очередь на трансплантацию почки. При этом больному ежедневно приходилось проходить процедуру диализа. В 2023 году жена уговорила его совершить восхождение на гору Y Mountain рядом с городом Прово с группой других туристов.

Во время похода Джозеф встретил Крисси Миллер. По пути на вершину Миллер спросила мужчину, что ему нравится в жизни в Юте, и он ответил, что, переехав сюда, поднялся в списке ожидания на трансплантацию почки. Как оказалось, Миллер еще несколько лет назад решила стать донором и пожертвовать кому-нибудь свою почку, но неудовлетворительные результаты анализов помешали ей осуществить этот план. В 2023-м женщина пристрастилась к горным походам и стала подниматься на гору Y Mountain несколько раз в неделю. По ее словам, 14 сентября 2023 года она помолилась и спросила Бога, нужно ли ей снова попробовать стать донором почки. Встреченный на пути к вершине Джозеф стал ответом на ее молитвы.

Оказалось, что они биологически идеально подходят друг другу. Уровень совместимости был таким высоким, по мнению врачей, они могли бы быть родными братом и сестрой. 2 апреля хирурги успешно провели операцию по пересадке. Последний сеанс диализа Джозеф прошел 1 апреля 2024 года, ровно через три года после начала лечения от волчанки.

Сейчас оба чувствуют себя хорошо и живут полной жизнью. Миллер и Джозеф считают, что их случайная встреча была чудом.

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Ранее сообщалось, что в США женщине провели операцию по удалению недавно трансплантированной свиной почки. По словам врачей, причиной удаления стали проблемы с кардионасосом, а не с почкой. При этом состояние пациентки стабильное.

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      Антонина Черташ
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