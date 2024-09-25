Женщину нашли расчлененной в холодильнике в ее доме

В Индии неизвестный расчленил женщину и поместил ее останки в холодильник

29-летнюю жительницу Индии по имени Махалакшми нашли расчлененной на 20 частей. Об этом пишет Indian Express.

Махалакшми, которая управляла магазином одежды в Маллешвараме, обнаружили в ее съемном доме в городе Бангалор, штат Карнатака, в субботу, 21 сентября. Неизвестный расчленил ее и поместил останки в холодильник. Полиция начала поиски женщины после заявления о ее исчезновении от ее матери. Махалакшми незадолго до трагедии разошлась с мужем и стала жить одна. При этом в феврале 2024 года она подала жалобу на мужа, Хеманта Даса, обвинив его в домашнем насилии. Пара состояла в браке шесть лет, у них есть общая дочь. Дас также подал жалобу на жену, заявив, что она ему изменяла. Члены семьи пытались разрешить конфликт между супругами.

После обнаружения останков жены Дас рассказал полиции, что у Махалакшми был роман с парикмахером из Уттаракханда. По его словам, парикмахер тоже был женат. Дас отметил, что последние девять месяцев они с женой жили раздельно, и он не знает, продолжала ли она встречаться с любовником. Первые четыре месяца после разрыва дочь пары дочь жила с Махалакшми, а потом переехала к отцу.

Через два дня после обнаружения останков Махалакшми комиссар полиции Бенгалуру Б. Даянанда заявил, что они установили личность главного подозреваемого и предпринимают усилия для его поимки. Выступая перед журналистами, Даянанда сказал: «Я не могу раскрыть детали расследования. Подозреваемый из другого штата». Министр внутренних дел штата Карнатака Джи Парамешвара отметил, что преступников могло быть двое.

Ранее сообщалось, в Индии мужчина из штата Карнатака расправился с 16-летней невестой, когда ему запретили на ней жениться. Он избил родителей девушки, а затем лишил ее головы.