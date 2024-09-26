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13:52, 26 сентября 2024Бывший СССР

Абхазия призвала Грузию признать ее независимость

МИД Абхазии призвал правительство Грузии признать независимость страны

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министерство иностранных дел (МИД) Абхазии призвало правительство Грузии признать независимость страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

МИД Абхазии прокомментировал высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН. В ведомстве заявили, что выступление Кобахидзе является примером повторяющейся риторики грузинских властей «с одними и теми же мифическими терминами».

«Считаем, что если грузинское руководство будет продолжать в таком же духе, то мы не достигнем положительных результатов в преодолении прошлого», — подчеркнули в министерстве. Абхазский МИД призвал власти Грузии подписать документ о признании Абхазии в качестве суверенного государства.

Ранее Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в едином грузинском государстве.

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      Юрий Леонов
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