Абхазия призвала Грузию признать ее независимость

МИД Абхазии призвал правительство Грузии признать независимость страны

Министерство иностранных дел (МИД) Абхазии призвало правительство Грузии признать независимость страны. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.

МИД Абхазии прокомментировал высказывание премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в ходе выступления на 79-й сессии Генассамблеи ООН. В ведомстве заявили, что выступление Кобахидзе является примером повторяющейся риторики грузинских властей «с одними и теми же мифическими терминами».

«Считаем, что если грузинское руководство будет продолжать в таком же духе, то мы не достигнем положительных результатов в преодолении прошлого», — подчеркнули в министерстве. Абхазский МИД призвал власти Грузии подписать документ о признании Абхазии в качестве суверенного государства.

Ранее Кобахидзе обратился к населению Абхазии и Южной Осетии с призывом жить в едином грузинском государстве.