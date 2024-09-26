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13:19, 26 сентября 2024Интернет и СМИ

Американский сенатор поговорил c дипфейком Дмитрия Кулебы и раскусил его

Сенатор США Кардин сообщил о разговоре по Zoom c дипфейком Дмитрия Кулебы
Бен Кардин

Бен Кардин . Фото: Craig Hudson / Reuters

Председатель комитета Сената США по иностранным делам от Демократической партии Бен Кардин сообщил, что погворил по Zoom c дипфейком экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и раскусил его. Его слова передает NBC News со ссылкой на заявление верхней палаты американского Конгресса.

В уведомлении верхней палаты парламента говорится, что 19 сентября офис Кардина получил письмо от человека, который представился Кулебой. Позже чиновник и его команда связались с ним по Zoom. Утверждается, что политик ранее проводил переговоры с украинским экс-министром, и этот звонок был похож на те, что происходили раньше.

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Сенатор и его помощники заподозрили неладное, когда представившийся Кулебой человек стал «вести себя нехарактерно» и «настойчиво требовать» ответа на вопрос: «Поддерживаете ли вы удары ракетами большой дальности по территории России?». После этого политик сбросил звонок и сообщил о произошедшем в Государственный департамент США. Там подтвердили, что звонок был совершен не украинским чиновником.

В управлении безопасности сената США заявили, что на фоне растущих рисков социальной инженерии «эта попытка выделяется своей технической сложностью и правдоподобностью».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку утром 4 сентября. Депутат оппозиционной украинской партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе предположила, что кадровые перестановки в правительстве Украины связаны с централизацией власти украинского лидера Владимира Зеленского. По ее мнению, Кулеба мог подать в отставку из-за конфликта с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.

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      Олег Давыдов
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