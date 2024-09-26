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17:59, 26 сентября 2024Мир

«Это безответственно». США ответили на решение Путина изменить правила применения ядерного оружия

Госсекретарь Блинкен счел безответственным обновление ядерной доктрины России
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Госдеп США отреагировал на изменения в ядерной доктрине России, о которых в среду заявил президент России Владимир Путин.

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал такое решение безответственным и несвоевременным, особенно в тот момент, когда мировые лидеры собрались в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН.

«Я думаю, что многие в мире ясно говорили об этом же в прошлом. Поэтому я бы просто сказал, что особенно важно сделать это [осудить решение] сейчас, когда весь мир собрался и говорит о необходимости большего разоружения и нераспространения», — добавил Блинкен.

Заявление Путина вызвало большой резонанс по всему миру

На заявление российского президента об изменении ядерной доктрины РФ отреагировали крупнейшие мировые СМИ.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Британская Financial Times назвала заявления российского лидера предупреждением Западу и «четким сигналом союзникам Украины, которые намерены разрешить Киеву бить по целям вглубь России ракетами западного производства».

Агентство Reuters сочло решение ответом Кремля на дискуссии в США и Великобритании, стоит ли давать Украине разрешение бить западными ракетами по территории России. Там также напомнили, что вместе Россия и США контролируют 88 процентов ядерных боеголовок мира.

Британское издание The Guardian посвятило словам российского президента материал под заголовком «Владимир Путин предупреждает Запад, что он рассмотрит возможность применения ядерного оружия».

Австралийская вещательная корпорация ABC посчитала, что неясно, какое влияние предупреждение Путина о ядерной доктрине возымеет на дискуссию о позволении Украине использовать западное оружие для ударов вглубь России.

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Путин увеличил перечень причин применения ядерного оружия

Путин в среду, 25 сентября, предложил внести изменения в ядерную доктрину России.

Так, в обновленной редакции документа агрессию против России со стороны неядерного государства, но при поддержке ядерного предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

Также дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания, и расширена категория государств и военных союзов, против которых Россия будет проводить ядерное сдерживание. «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства», — уточнил глава государства.

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      Антон Похиляк
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